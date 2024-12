Napoli Lazio, Baroni: «Teste importante per crescere ancora come squadra»

Le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, prima del calcio d’inizio della partita dei biancocelesti contro il Napoli

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Napoli Lazio. Di seguito le parole del tecnico biancoceleste.

CHE GARA SARA’ – «Il Napoli è una squadra fortissima, con grande solidità. E’ un test importante nella misura in cui la squadra deve crescere nel lavoro e con queste partite. Prestazione la chiediamo prima di tutto a noi stessi, per alzare il livello servono queste gare».

COME SI PREPARA LA GARA – «Avevo intuito certe rotazioni. Non ci cambia niente, tra tre giorni giochiamo ad Amsterdam. Giochiamo sempre in 16, non pensiamo a così tante competizioni. Ecco perchè dico crescere nel lavoro e in queste partite di alto livello che vanno affrontate con la nostra identità, mettendo sempre qualcosa in più. Dobbiamo sempre essere dentro la prestazione e non sbagliare niente».

PERICOLO PIU’ GRANDE – «Hanno questa modalità di lavoro tra le linee, lo sappiamo. Oggi Dele ha una partita complicata, ma so che è pronto. Ha tanta fisicità, deve tenere la testa accesa, sono gare in cui basta una disattenzione, due metri in meno che poi prendi gol. Gli daremo una mano e lui la darà a noi».