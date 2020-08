Baroni: «Tonali esploso. Grande investimento del Milan»

L’allenatore Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sulla Serie A e il calciomercato

L’allenatore Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sulla Serie A e il calciomercato.

TONALI – «Un giocatore esploso, quest’anno ha fatto benissimo: ha qualità, fisicità e forza per diventare un top di una grande squadra com’è il Milan. Un grande investimento anche per la nostra Nazionale».

SPEZIA – «Il Benevento ha fatto un campionato a sé, e anche il Crotone, una squadra che due anni fa era in Serie A e che aveva una squadra forte. Lo Spezia è salito giustamente: hanno unito calcio e idee, è una squadra dinamica con giovani interessanti. Ha meritato, ed è il giusto premio per una società che negli ultimi anni era quasi sempre arrivata ai playoff. Hanno portato in fondo un obiettivo importante anche dopo essere partiti non benissimo: la forza del club e del direttore nel credere in Italiano gli è tornata indietro con una promozione fantastica».

ITALIANO – «Ha vinto tre campionati in tre serie diverse. Ricordo che anche il suo Trapani sapeva cosa fare in campo e come gestire la palla, ora è giusto che abbia questa grande chance».

VIOLA – «È un giocatore che ho voluto fortemente a Novara quando era fuori squadra a Palermo. L’anno dopo, poi, l’ho richiesto anche a Benevento: ci ho sempre creduto tantissimo e voglio elogiarlo perché negli ultimi anni è cresciuto tanto, anche mentalmente. So che ha lavorato in maniera dura e si vede. Può consacrarsi, sì, anche in un campionato come quello che dovrà disputare il Benevento. Può far bene e imporsi in Serie A».

RUGANI – «Si trova in una grandissima squadra e non è facile trovare spazio. La Juventus gli dà fiducia con continuità perché è uno che sa farsi trovare pronto, poi la scelta dovrà farla con la società. Lui si è comunque meritato la Juve, e giocare lì non è facile”.

TORREIRA – «Gli ho visto fare anche l’interno nei Gunners, ma in generale ha grandissima qualità: ha voglia nel lavoro, non si risparmia ed è bravissimo nel cucire il gioco corto, nelle aperture, nelle letture e anche nei piazzati. Chi se lo porta a casa avrà un centrocampista davvero forte».

POLITANO E CAPRARI – «Un po’ li ho accompagnati perché già nelle giovanili li sfidai quando erano alla Roma, e lì facevano la differenza. Politano ha fatto un salto di qualità anche caratteriale, mentre a Caprari serve più continuità di impiego, ma ha dei colpi straordinari».