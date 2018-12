Barzagli in discoteca, prove da Dj? – VIDEO

Barzagli in discoteca: spunta un filmato che immortala il difensore della Juve al fianco di un Dj in una serata. Ma resta il mistero sul periodo in cui è stato girato

Dopo le polemiche seguenti al ritiro della Nazionale, abbandonato con l’autorizzazione del commissario tecnico Giampiero Ventura per motivi personali, il difensore della Juve Andrea Barzagli è diventato di diritto un osservato speciale anche fuori dal campo. E spunta un video, girato in un locale non meglio identificato, in cui il centrale della Nazionale affianca un Dj, con tanto di sorrisi. Il video non fa intuire nulla di preciso sul periodo e sul tenore della serata: è un Barzagli felice e sorridente, che con tutta probabilità aveva deciso di trascorrere qualche ora con alcuni amici in libertà. Ma i maligni potrebbero insinuare che il filmato risalga proprio ai giorni successivi all’abbandono del ritiro della Nazionale. Non c’è motivo di crederlo, anche perché Barzagli ha chiarito pubblicamente la vicenda che lo aveva riguardato il giorno dopo la partita contro l’Albania: andando a cena, infatti, il giocatore era stato immortalato in compagnia di un Dj, ma avrebbe comunque lasciato il locale in cui si trovava intorno alle 22. Motivo in più per non avere alcun dubbio sulle serietà di un professionista per antonomasia, definizione fornita proprio dal ct dell’Italia Ventura.