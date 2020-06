Barzagli: «Europei 2016? Parata di Gigi da campione» – VIDEO

In un video sui canali social della FIGC Andrea Barzagli ha rivissuto Italia – Spagna giocata agli Europei 2016

L’ex giocatore della Juventus, Andrea Barzagli, si è così espresso su Italia – Spagna degli Europei 2016:

«Mi ricordo bene perchè l’assist a Piquè gliel’ho fatto io. Lì è stato per la troppa adrenalina che avevo. Venne a saltare nella mia zona Sergio Ramos, un grande saltatore, quindi loro buttarono questa palla alta ed io, saltando prima di tutti, invece di prenderla l’ho praticamente spizzata. E’ stata un contesto globale: chiaramente i miei compagni vedendomi in aria si sono fermati, convinti che io l’avessi respinta nella maniera giusta invece Piquè si è lanciato e Gigi ha fatto una parata da campione, come è lui tra l’altro».