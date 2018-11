Basta super ingaggi in Cina: dal 2019 sarà introdotto il tetto salariale

Giro di vite della Federcalcio cinese: dalla prossima stagione stop ai super ingaggi in Cina nelle tre leghe professionistiche.

Negli ultimi anni sono stati molti i calciatori che hanno deciso di lasciare i club europei per sbarcare nella Chinese Super League, attratti soprattutto da ingaggi da sogno. Questo scenario è destinato però a mutare radicalmente a partire dal prossimo anno, visto che la Federcalcio cinese ha attuato un giro di vite per regolamentare il calciomercato e dire basta ai super ingaggi in Cina.

Per questo nelle tre leghe professionistiche del calcio cinese, la Chinese Super League, la China League e la China League Two sarà introdotto un tetto salariale che i club locali saranno tenuti rigidamente a rispettare. La novità sarà effettiva a partire dal 2019, quando tutti i giocatori firmeranno un nuovo accordo secondo i nuovi regolamenti federali. Ancora non si conoscono nel dettaglio le cifre del tetto salariale, ma appare certo che il provvedimento limiterà gli acquisti dall’Europa.

Il tetto salariale non sarà comunque l’unica novità di rilievo: verrà imposto un limite anche alle spese per i cartellini: in pratica un club che sforerà i 5,7 milioni di euro per pagare il cartellino di un calciatore straniero, e i 2,5 milioni per un calciatore cinese, a fine anno se non sarà raggiunto il pareggio di bilancio dovrà pagare la stessa somma.

