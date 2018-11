L’ex calciatore dello Zenit, Hulk, vince lo scudetto con il suo Shanghai SIPG e si regala un aereo personalizzato

L’attaccante brasiliano Hulk, considerato da tanti come uno dei tiratori più potenti al mondo, ha vinto lo Scudetto in Cina insieme al suo Shanghai SIPG. Quest’anno sono arrivati per lui 13 gol in Chinese Super League, numeri di tutto rispetto che hanno fatto sì che la sua squadra vincesse il titolo cinese. Per festeggiare il successo, Hulk ha deciso bene di comprarsi un jet privato col suo nome inserito sul lato sinistro. L’ex Zenit ha pubblicato la foto su Instagram.