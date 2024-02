STATS – Bundesliga: il Bayer Leverkusen non è più il Neverkusen (ed esserlo oggi sarebbe clamoroso)

Dati e statistiche sulla Bundesliga: soprattutto nei confronti del Bayer Leverkusen, con dei dati molto interessanti

Per molti anni il Bayer Leverkusen è stato chiamato Neverkusen per come non vincesse mai. Una definizione irriguardosa nata all’inizio del millennio, quando la formazione delle aspirine – come viene chiamata – è riuscita a non conquistare titoli (e non solo in patria) che sembravano alla portata.

Adesso, da quando sulla panchina c’è Xabi Alonso, il “never” va applicato alle sconfitte: il club rossonero è l’unica formazione dei principali campionati europei a non avere conosciuto la sconfitta. Il che comporta due conseguenze.

Quella di lungo periodo è che ormai, alla terza giornata di ritorno e con un primato in classifica di 2 punti più che meritato, è legittimo aspettarsi che si possa interrompere il dominio del Bayern che dura da 11 anni. Se per essere in vetta bisogna fare quel che riuscì alla prima Juventus di Antonio Conte, campione d’Italia nel 2012 da imbattuta, è un qualcosa che certifica ancora di più la grandezza dell’impresa: la necessità di essere quasi perfetti per compiere qualcosa di straordinario (usiamo per l’appunto la definizione di allora del mister bianconero).

Sul breve, non vanno trascurate le trappole inaspettate. Tra queste, c’è proprio quella odierna. Alle ore 15.30, la capolista scende sul campo del fanalino di coda, il Darmstadt. Pronostico apparentemente scontato: i padroni di casa hanno raccolto solo 11 punti; sono la difesa più battuta della Bundesliga con una media di 2,5 gol incassati a gara; non vincono dal 7 ottobre 2023, ovvero da 12 incontri e quando vi riuscirono è stato un fuoco di paglia, visto che hanno conquistato 6 punti in 2 partite, per poi precipitare in un buco nero. Aggiungiamo al tutto quel che è successo all’andata: 1-1 al termine del primo tempo, 5-1 il risultato finale. Punteggio ampio, forse esagerato, ma non discutibile: gli Expected Goals segnalarono un 3.48 e a 0.95 e le conclusioni furono 24 contro 5.

Magari i campionati non si vincono con le piccole. Quel che è certo è che contro di loro li si può perdere. Affinché il Bayer Leverkusen non torni a essere il Nerverkusen è fondamentale che oggi non scivoli sulla buccia di banana.