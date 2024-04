Riposati e imbattuti: il Bayer Leverkusen pronto per la Roma

Il Bayer Leverkusen avverte la Roma e continua la sua marcia d’imbattibilità: anche con lo Stoccarda il trend è lo stesso

Anche ieri il Bayer Leverkusen, già campione in Bundesliga con largo anticipo, ha confermato la regola di questo 2023-24: non perdono mai. Un avvertimento per la Roma, prossima avversaria di Europa League, riassumibile in un’immagine dopo l’ora di gioco. In quel momento, in casa con lo Stoccarda (terzo in classifica, partecipante più che probabile alla prossima Champions League), la squadra è sotto di due reti. In entrambe un po’ di colpa c’è: nella prima Fuhrich raccoglie un tiro respinto dal portiere e dal palo e con gran botta mette dentro; nella seconda si permette a Undav di vincere una prova di forza e di trovare il tiro del raddoppio.

A quel punto, il Leverkusen si scatena: e pochi minuti dopo il doppio svantaggio, Grimaldo apparecchia per il tiro di Adli: palla all’angolino, gara riaperta. Ed è lì, in quell’esultanza che lo segue, si vede tutta la determinazione dei ragazzi di Xabi Alonso, che vogliono portare a termine la Bundesliga senza scivolare mai. Ci riescono al settimo minuto di recupero, con una punizione laterale che origina una mischia e trova Andrich pronto alla battuta a rete.

Ciò detto, il segnale per De Rossi è che il tecnico rivale qualche uomo importante lo ha tenuto a riposo: Florian Wirtz è entrato solo nel finale insieme a Victor Boniface, Xhaka era fuori per squalifica e Tah è uscito dopo il primo tempo per una botta, niente di grave e tante precauzione. I migliori in campo, secondo La Gazzetta dello Sport, sono stati due.

ROBERT ANDRICH – «Decisivo ieri al 97′ per evitare la prima sconfitta del Leverkusen».

FLORIAN WIRTZ – «Il gioiello del Bayern ieri a riposo per 74′, poi ha calciato la punizione che ha portato al pari»