CLAMOROSO Bayer Leverkusen Roma: l’errore che i tedeschi NON dovevano commettere. Adesso è possibile credere alla RIMONTA

Bayer Leverkusen Roma, l’errore dei tedeschi e l’analisi di Pierfrancesco Archetti in vista della sfida di Europa League

La Gazzetta dello Sport illustra oggi il pezzo di presentazione di Bayer Leverkusen-Roma partendo da un dato statistico inoppugnabile, che può generare sconforto in quanti tra i tifosi della Roma ci credono ancora: «Nelle 48 partite di questa stagione da imbattuto, il Leverkusen non ha mai subito più di due gol in una singola gara. E soltanto in dieci occasioni, più di una rete». Ma a fare pendere la bilancia dalla parte italiana, c’è una notizia: i tedeschi se sentono talmente sicuri da avere abbandonato talmente la scaramanzia. Ed è così che sono incorsi nel classico errore (oppure no?) che noi non avremmo mai fatto pubblicando sul sito del club le istruzioni per i biglietti della finale di Europa League a Dublino».

Scrive Pierfrancesco Archetti: «Il comunicato è pieno di precauzioni, di condizionali, però in pratica dice che «anche se l’attenzione è ovviamente rivolta a portare a termine il lavoro in questa partita di ritorno, le quattro semifinaliste sono già state informate della procedura», quindi cari tifosi, ecco le informazioni che servono nel caso vorreste acquistare i ticket dal contingente di 12 mila riservato a una squadra finalista».