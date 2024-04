Bayer Leverkusen, le parole di Xabi Alonso (e la doccia di birra) – VIDEO

Le parole di Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen, dopo la vittoria della loro prima Bundesliga (e l’immancabile doccia di birra)

Giornata di festa a Leverkusen per la vittoria della Bundesliga del Bayer, la prima della loro storia. Di seguito le parole di Xabi Alonso (che si è anche goduto la classica “doccia di birra” tipica dei festeggiamenti di chi vince il campionato) riportate da Fabrizio Romano.

Time to celebrate for Xabi Alonso 🍻 pic.twitter.com/pAfwl4Ni49 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2024

«Questo titolo appartiene anche ai miei predecessori: Christoph Daum, Klaus Toppmöller, Roger Schmidt e molti altri. Sono molto orgoglioso di far parte della storia del Leverkusen. Questo è un momento molto speciale per il club. Vincere la Bundesliga per la prima volta dopo 120 anni è qualcosa di molto speciale. I giocatori sono al top. Sono molto orgoglioso di tutti»