Bayern Monaco, assalto a Wirtz del Leverkusen: la situazione

Il club di Kompany ha messo nel mirino Florian Wirtz, calciatore del Bayer Leverkusen e della Nazionale tedesca

Florian Wirtz, stella del Bayer Leverkusen, potrebbe finire al Bayern Monaco. I bavaresi sono interessati al fuoriclasse delle Aspirine e il dirigente Max Eberl avrebbe addirittura già avviato i primi contatti.

Da Leverkusen fanno sapere che il fuoriclasse non è in vendita, tantomeno al Bayern, solito a comprare i migliori giocatori della Bundesliga indebolendo parecchio la concorrenza come capitato più volte con il Borussia Dortmund.

Dall’estero si fa avanti il Manchester City e il Bayer, se proprio deve fare questo sacrifico, sarebbe più disposto a cederlo a peso d’oro altrove piuttosto che ritrovarselo avversario in Bundesliga.

Come detto però il Bayer vorrebbe tenerselo stretto con un nuovo contratto nonostante quello attuale scada nel 2027. Come riprova Sky Sports Germania, tutto dipenderà dal calciatore campione di Germania in carica.