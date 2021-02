Bayern Monaco campione del Mondo, Guardiola: «Chiamo Messi e vi sfidiamo»

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, si è congratulato con il Bayern Monaco che ieri si è laureato campione del mondo

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, si è congratulato con il Bayern Monaco che ieri si è laureato campione del Mondo. Con la vittoria contro il Tigres i bavaresi hanno conquistato sei titoli in un anno, eguagliando il record del Barcellona del 2009 allenato proprio dal tecnico catalano.

«Grandi congratulazioni alla famiglia Bayern per questo incredibile successo, per essere campioni del mondo ma sopratutto per aver vinto sei titoli su sei. Siamo orgogliosi e sono orgoglioso, grandi congratulazioni a tutti, in particolar modo a Flick, i giocatori e lo staff per questo incredibile traguardo. Ma vorrei dire ad Hansi che è il secondo a vincere sei titoli in un anno, prima c’era un’altra squadra, il Barcellona. Potrei chiamare Messi e compagnia e possiamo giocare per il settimo titolo. Dimmi dove e quando e sarò lì. Congratulazioni alla famiglia Bayern, mia san mia»