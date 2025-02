Bayern Monaco, settimana decisiva: due trasferte che possono decidere la stagione! In Champions non ha ancora vinto in trasferta, la cura è Harry Kane

Bayern Monaco, due trasferte decisive in settimana per svoltare la stagione: si va prima a Glasgow contro il Celtic in Champions e poi a Leverkusen in Bundesliga

Settimana decisiva per il Bayern Monaco, che tra Champions League e Bundesliga si gioca una fetta importante di stagione. Questa sera i bavaresi sono chiamati a vincere contro il Celtic nel playoff: si va a Glasgow e Kompany cerca ancora la prima vittoria in trasferta in questa edizione della Champions League: per ora sono arrivate tre sconfitte e una vittoria, ma contro lo Shakhtar nel neutro di Gelsenkirchen, annullando quasi del tutto il fattore campo.

Dopo il Celtic testa al campionato, dove c’è la trasferta contro il Bayer Leverkusen: la distanza è di 8 punti e in caso di vittoria i bavaresi possono dare lo strappo decisivo al campionato. Sia contro gli scozzesi che contro le aspirine Kompany può contare su quasi tutta la rosa a disposizione – assenti solo Palhinha e Davies per infortunio – e soprattutto si affiderà a Harry Kane: 28 gol e 10 assist in 28 partite stagionali, suddivisi in 6 reti e un assist in Champions su 7 partite e 21 e 8 in campionato.