Bayern Monaco, sconfitta e altro rosso per Upamecano

Il francese del Bayern Monaco ha concesso un altro rigore dopo quello contro la Lazio. Anche in quel caso venne espulso

Dayot Upamecano ha vissuto sicuramente settimane migliori. Il difensore del Bayern Monaco era stato protagonista nel match di Champions League con la Lazio per un intervento sconsiderato in area di rigore su Isaksen. In quel caso fu rosso diretto e calcio di rigore per i biancocelesti, realizzato da Immobile.

Questa volta si è trattata di una doppia ammonizione, ma poco cambia: l’ex Lipsia ha aperto troppo il gomito causando il secondo rigore nel giro di quattro giorno, realizzato da Stoger. I bavaresi hanno perso 3-2, Tuchel ora rischia più che mai