Bayern Monaco, la decisione della dirigenza sul futuro di Tuchel

Bayern Monaco, la dirigenza del club avrebbe deciso del futuro del tecnico Thomas Tuchel, dopo l’ennesima sconfitta

Il momento in casa Bayern Monaco non è facile e la guida di Thomas Tuchel non è più così sicura. I bavaresi hanno perso contro il Bochum, terzo ko consecutivo dopo quello nello scontro diretto con il Bayer Leverkusen in Bundesliga e con la Lazio in Champions League.

Nonostante questo, come riportato dal giornalista di Sky Sport DE, Florian Plettenberg, la dirigenza avrebbe deciso per la conferma del tecnico, che dovrebbe rimanere saldamente in panchina e che non sta pensando alle dimissioni.