Il Bayern a fondo. Una consolazione: Kane è più veloce di Haaland

Continua la crisi del Bayern Monaco, a cui non basta un Harry Kane che continua a segnare: l’inglese sta facendo meglio di Haaland

La rete di Kane è servita giusto ad ammorbidire leggerissimamente, in maniera quasi impercettibile, l’amarezza per il terzo ko di fila del Bayern in quello che è un periodo davvero no. Tuchel non molla, la società lo conferma, ma perdere a Bochum 3-2 con la squadra che all’andata era stata sconfitta 7-0 è un segnale più che mai emblematico della profondità della crisi bavarese.

Adesso il Bayer Leverkusen dista a 8 di distanza. E non basta sapere di avere al centro dell’attacco il bomber inglese, che ha raggiunto quota 25 gol in 22 partite, facendo meglio di Haaland, che in passato era stato più “lento” e aveva avuto bisogno di 3 partite in più.