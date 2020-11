Belgio, Mertens: «Preferisco che Lukaku sia in campo» – VIDEO

Dries Mertens parla dal ritiro del Belgio: l’attaccante del Napoli dice la sua sulla presenza di Romelu Lukaku in nazionale – VIDEO

Il Belgio domani incontro l’Inghilterra. Dries Mertens parla della presenza di Romelu Lukaku.

«Preferisco che ci sia Lukaku ma anche Eden Hazard, Jan Vertonghem e Thomas Vermaelen. Credo che abbiamo detto di me la stessa cosa. Contro la Svizzera è andata bene grazie a Batshuayi che ogni volta che ne ha l’occasione di giocare segna. Bello che altri giocatori facciano delle ottime partite. E’ anche un bene che stiano in campo in modo da conoscersi meglio».