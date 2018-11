Benatia chiama Pogba: «Torna a casa fratello mio» – FOTO

Medhi Benatia, difensore della Juventus, ha lanciato un messaggio social per il possibile ritorno di Pogba in bianconero

«The emotional pogback to Torino» ha scritto Paul Pogba sul suo profilo Instagram. Il centrocampista del Manchester United affronterà, per la prima volta da avversario, la ‘sua’ Juventus, all’Allianz Stadium. Previsti grandi applausi per il centrocampista francese classe ’93 che non ha mai nascosto il suo amore per i colori bianconeri, per un club che lo ha fatto crescere. I tifosi sognano il vero Pogback, ovvero il ritorno del centrocampista alla Juve, e Benatia ha alimentato le voci di calciomercato con un commento sui social.

Il difensore dei bianconeri ha commentato il ritorno a Torino, da avversario, di Pogba, scrivendo sotto al suo posto: «Torna a casa, fratello mio». Un messaggio che può voler dire tanto e che può voler dire niente ma nell’era dei social, si sa, bisogna stare attenti a tutto. Il messaggio di Benatia può svelare un retroscena di mercato? Chi lo sa. Di certo c’è l’interesse della Juventus nei confronti di Paul Pogba. Il francese non direbbe di no a un ritorno in bianconero. Il mercato di gennaio è vicino ma l’affare è complicato. A giugno però le strade del Polpo e della Juve potrebbero incrociarsi nuovamente…