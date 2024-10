Caso Benfica, il club: «Accuse di corruzione infondate, ci difenderemo»

Il comunicato ufficiale del Benfica dopo il caso che vede coinvolto il club con l’accusa di corruzione. Tutti i dettagli in merito

Il Benfica, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha risposto alla richiesta della Procura di escludere il club dalle competizioni per corruzione.

COMUNICATO – «Il Benfica e i suoi avvocati analizzeranno in dettaglio l’accusa di cui sono stati notificati oggi e di cui il Benfica è responsabile, in virtù di presunti atti imputati al suo ex presidente e a un ex consigliere. A tempo debito prenderanno posizione procedurale, ma non c’è dubbio che il Benfica si difenderà, senza esitazione, da tutte le accuse infondate (e da ciò che è già stato possibile analizzare, queste sono infondate), nonché da tutto ciò che influisce o potrebbe aver influito sui loro diritti e interessi».