Edinson Cavani è pronto a firmare con il Benfica, dopo essersi svincolato dal Psg

Edinson Cavani sta per cominciare la sua nuova avventura al Benfica. L’uruguaiano, in partenza verso il Portogallo, è stato intercettato dai microfoni di TeleVivo dove ha rilasciato alcune dichiarazioni nei confronti del suo ex Psg.

«Sono stati sette anni fantastici col Psg, è normale essere amareggiati ma fa parte della vita, queste cose accadono».