Benitez torna in panchina: c’è l’accordo con quel club di Europa League. Nuova esperienza da tecnico per l’ex allenatore di Inter e Napoli

Una nuova panchina, un nuovo campionato, una nuova sfida per l’instancabile Rafa Benitez. Dopo quasi due anni di assenza dai campi, l’esperto allenatore spagnolo ha deciso di rimettersi in gioco e di accettare una proposta tanto affascinante quanto impegnativa: sarà il nuovo tecnico del Panathinaikos. Benitez è atterrato ad Atene nella mattinata di oggi per definire gli ultimi dettagli e firmare il contratto che lo legherà per la prima volta a un club della Super League greca.

La scelta del club ateniese, come riportato dal portale Sport24, è caduta con decisione su di lui. Il presidente ha voluto puntare su un nome di caratura internazionale per risollevare le sorti di una squadra che ha vissuto un inizio di stagione complesso, caratterizzato da alti e bassi che l’hanno relegata al settimo posto in classifica. Per Benitez si tratta di un ritorno in pista atteso da tempo. La sua ultima esperienza, terminata con l’esonero dal Celta Vigo nel marzo del 2024, lo aveva convinto a prendersi una pausa di riflessione, ma l’idea del ritiro non è mai stata un’opzione.

L’offerta del Panathinaikos è di quelle irrinunciabili, sia dal punto di vista del progetto che da quello economico. I greci hanno messo sul piatto un ricco contratto biennale da 5 milioni di euro a stagione, uno sforzo economico notevole per gli standard del campionato, che testimonia la volontà della dirigenza di alzare l’asticella. L’allenatore avrà il doppio compito di risalire la china in patria e di essere competitivo in Europa League, competizione che lo vedrà subito protagonista di sfide di alto livello, come quella in programma a inizio gennaio contro la Roma. La carriera di Rafa Benitez è pronta a ripartire dalla Grecia.