Bentancur e Kulusevski, esordio da incubo: entrano e il Tottenham si fa ribaltare

Serataccia d’esordio in Premier League per Bentancur e Kulusevski: dopo il loro ingresso il Tottenham si fa ribaltare dal Southampton

Non proprio l’esordio dei sogni in Premier League per Bentancur e Kulusevski con la maglia del Tottenham.

Per i due ex giocatori della Juve la prima nel campionato inglese è stata da dimenticare. Avanti per 2-1 fino all’79’, il Tottenham si è fatto rimontare dal Southampton per 2-3 in tre minuti. Bentancur è entrato al 60′, mentre Kulusevski ha fatto il suo ingresso in campo al 76′.

