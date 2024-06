Beppe Severgnini: «La lezione di ANCELOTTI e GASPERINI: nessuno dei due finge di essere un ragazzo. Il loro coraggio è il VALORE DELL’ETA’»

Beppe Severgnini esalta il fattore dell’età e dell’esperienza di Carlo Ancelotti e Gian Piero Gasperini, entrambi vincenti in Europa

Oggi l’editoriale del Corriere della Sera è a firma di Beppe Severgnini e prende spunto dai due allenatori italiani più vincenti in Europa per fare un ragionamento generale sul valore dell’età.

ALLENATORI – «Carlo Ancelotti, vincitore della Champions League, ha 64 anni; Gian Piero Gasperini — allenatore della mirabolante Atalanta, dominatrice della Europa League — ha 66 anni. Uno emiliano, l’altro piemontese. Entrambi hanno dimostrato — non da oggi — di conoscere il mestiere e saper cavalcare le onde del calcio (spesso cattive, talvolta infantili, sempre temibili). Sanno come disporre le squadra in campo e come trattare i giocatori: Carletto come un papà burbero, Gasp come un carabiniere scafato. Nessuno dei due finge d’essere un ragazzo. Tanti sessantenni e settantenni, invece, credono d’ingannare il tempo mentendo a sé stessi. Alcuni cercano notti troppo lunghe, sostanze troppo rischiose, ragazze troppo giovani, auto troppo veloci. Molti altri si sfogano sul lavoro: inseguono i vecchi successi, non lasciano strada a nessuno, si battono per incarichi che ormai spetterebbero ad altri»