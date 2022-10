Lo Zio Beppe Bergomi ha commentato la difficile situazione di casa Inter: le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

LE PAROLE – «Secondo me l’Inter è in crisi profonda, è mentalmente fragile. Ci sono sempre imperfezioni che l’anno scorso non c’erano. Sono due anni che Capello e altri esperti ripetono che l’Inter ha la rosa più forte e io non credo sia così».