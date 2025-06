Bergomi: «Gattuso può fare bene con l’Italia, ma una cosa sarà fondamentale. Ecco cosa manca a questa Nazionale»

Le parole di Beppe Bergomi, ex difensore dell’Italia, sull’arrivo di Gattuso sulla panchina della Nazionale. Tutti i dettagli in merito

Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter, ha parlato a QS della scelta di affidare la panchina dell’Italia a Gattuso dopo il rifiuto” di Claudio Ranieri.

GATTUSO – «Ormai manca solo l’annuncio, penso possa fare bene, ma gli allenatori vanno lasciati liberi di esprimersi. Lui è giovane e soprattutto sta bene in questo momento ed è un fattore importante. Non si può fare una valutazione su una singola partita, va valutato sempre l’intero percorso, anche l’Italia di Bearzot perse con la Norvegia in un’amichevole a Lecce nel 1985. Ma Bearzot ha sempre conservato fiducia nel suo gruppo e i giocatori di oggi giocano tanto, non è che non ci tengono o non sono attaccati alla maglia».

COSA MANCA – «Manca un numero 10. Manca un Gianni Rivera, un Paolo Rossi, un Roberto Baggio, un Francesco Totti. Ma noi siamo quelli che abbiamo vinto l’Europeo nel 2021 con un’ottima intuizione di Roberto Mancini. Dobbiamo lavorare di più sui settori giovanili, c’è sempre bisogno di nuovi talenti».