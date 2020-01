Bergwijn al Tottenham: «Un onore essere qui. Bello che abbiano battuto l’Ajax l’anno scorso»

Steven Bergwijn ha rilasciato le prime parole come nuovo giocatore del Tottenham. Ecco cosa ha detto l’olandese

«Intanto è stato bello vederlo l’anno scorso battere l’Ajax (Bergwijn arriva dai rivali del PSV ndr). È un grande trasferimento per me, un grande club. È un onore essere qui, ho già parlato all’allenatore. Quand’ero un ragazzo ammiravo un tecnico come Mourinho e adesso giocherò per lui»