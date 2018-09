Juve, questo Bernardeschi fa paura: il ‘nuovo Ronaldo’ è già in casa

Crescita esponenziale incredibile per Federico Bernardeschi, divenuto ormai un fattore per la Juve di Max Allegri

Continua l’ascesa di Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina, passato lo scorso anno alla Juventus per 40 milioni di euro, continua a crescere e a sorprendere. Dopo una prima fase di ambientamento, fatta di spezzoni, di pochi minuti giocati, Berna ha iniziato a incidere, a essere decisivo nei momenti che contano. Come dice spesso Allegri, il giocatore ha capito la differenza che c’è tra un grande club e un grandissimo club, dove ogni pallone è pesante. E’ scattato qualcosa all’interno del numero 33, divenuto ormai un fattore per questa Juventus.

Il presidente Agnelli ha parlato nei giorni scorsi dell’acquisto di un ‘nuovo Ronaldo’ da 25 anni nelle prossime estati ma con questo Bernardeschi la Juventus può dormire sonni tranquilli. Il classe ’94 è cresciuto mentalmente e fisicamente: «Cosa mi succede? Semplicemente una crescita, che è lineare e continua. Devo continuare su questa strada, il campionato è lungo e ci sono obiettivi da raggiungere» ha detto dopo la vittoria di Frosinone. Il giocatore, dopo l’ottima prova di Valencia, è entrato i campo nella ripresa e ha cambiato volto alla gara, aiutando la Juve ad abbattere il muro del Frosinone. Berna continua a crescere, Allegri e Mancini hanno un’arma in più!