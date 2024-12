Bertola Bologna, sfuma il difensore dello Spezia. Quelle due squadre fanno sul serio a gennaio

Bertola Bologna, il difensore dello Spezia continua a stupire in Serie B! Oltre ai rossoblu arrivano due rivali sul calciomercato

Alfredo Pedullà ha fornito ulteriori dettagli su Nicolò Bertola, giovane centrale dello Spezia che, oltre ad essere seguito dal Bologna, è nel mirino di altre due big.

BERTOLA BOLOGNA – «Eppure, proprio in questo contesto di rivalità, emerge la figura di Nicolò Bertola, un giovane difensore centrale classe 2003 nato a Carrara, ma simbolo attuale dello Spezia. Con i suoi 192 cm di altezza, Bertola si fa notare per la sua forza fisica e la capacità di adattarsi anche come braccetto in una difesa a tre. La sua pericolosità sulle palle alte lo rendono una minaccia in più per le difese avversarie, come dimostrano i 3 gol segnati in Serie B in questa stagione. Con 15 presenze già collezionate in questa stagione, Bertola sta diventando sempre più fondamentale nelle gerarchie di Luca D’Angelo. Non è un caso che molti club della massima serie, tra cui Juventus e Inter, abbiano messo gli occhi su di lui. In questa stagione, è stato anche uno dei difensori più prolifici d’Europa, con un notevole contributo offensivo che sta attirando l’attenzione internazionale»