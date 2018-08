L’allenatore del Betis Siviglia esce allo scoperto con parole al miele per Joao Mario

Il mercato in Spagna si chiuderà il prossimo 31 agosto ed a Milano, i tifosi dell’Inter attendono di sapere che fine farà Joao Mario. Il portoghese, che non rientra nei piani si Spalletti, rischia di rimanere separato in casa fino a gennaio. Dalla Spagna fanno rumore le dichiarazioni dell’allenatore del Betis Siviglia Quique Setien, il quale ha dichiarato: «Joao Mario? Beh, ovviamente mi piacciono i grandi calciatori e lui lo è sicuramente».

Negli ultimi giorni il Betis si rifà sotto bussando alla porta dell’Inter per Joao Mario. Chiesto il prestito oneroso con diritto di riscatto, la Società di Corso Vittorio Emanuele chiede l’obbligo per lasciarlo partire. Acquistato per circa 45 milioni due estati fà dallo Sporting Lisbona, l’Inter non vuole assolutamente fare minusvalenza e valuta il calciatore tra i 28 ed i 30 milioni di euro complessivi. Il Siviglia di defila, virando sul profilo di Gonalons della Roma. Ultimi giorni decisivi per capire quale sarà il futuro del portoghese. Rifiutato il Besiktas, nessuna pista Monaco, rimane il Betis. Ed in Spagna i tifosi vicini al Betis sui social network sono divisi.

LEGGI ANCHE: Joao Mario: il sogno impossibile del Betis Siviglia