Ottavio Bianchi: «Napoli-Roma, Conte vince ovunque non è un caso, Ranieri ha i giocatori per uscire dalla crisi. In tv guardo calcio straniero e l’Atalanta. Della Juve mi incuriosisce questo»

Le parole di Ottavio Bianchi, ex allenatore, sulla sfida di Serie A tra Napoli e Roma e sull’inizio di stagione di Atalanta e Juve

Napoli-Roma è uno dei match più intriganti della prossima giornata di Serie A. Da un lato la capolista, dall’altra la squadra che ha appena cambiato allenatore passando da Juric a Ranieri. A parlarne su La Gazzetta dello Sport c’è Ottavio Bianchi, che i partenopei li ha guidati nel 1987 allo storico primo scudetto e che in seguito ha allenato anche i giallorossi.

IL CALCIO ITALIANO DI OGGI – «È un altro mondo, inevitabilmente. L’Italia è diventata paese importatore, i migliori stanno fuori. È difficile fare il ct e Spalletti deve industriarsi perché i talenti sono pochi. Le proprietà appartengono agli stranieri, non come allora, quarant’anni fa».

IL NAPOLI E LA ROMA – «Sono figlie di situazioni diverse, incomparabili. Il Napoli si porta appresso la consistenza di un gruppo capace di arrivare allo scudetto appena nel giugno del 2023 e poi arricchita in estate da altri calciatori, acquisti mirati che facessero dimenticare le delusioni dell’anno scorso. La Roma, lo dicono gli avvicendamenti tecnici, è in stato confusionale ma ora ne esce sicuro, perché ha giocatori di valore che troveranno nel nuovo allenatore la loro guida».

CONTE GARANZIA – «Non si vince per caso, men che meno si vince così tanto e ovunque senza avere lo spessore di Conte. Ha dimostrato cosa sia capace di fare, nelle condizioni più diverse, negli ambienti più lontani. Ha il vantaggio di non giocare le Coppe, che consente di poter lavorare come maggiormente gradisce e di sfruttare la settimana per intero. Poi ha uomini che danno consistenza alle sue tesi: la fusione ideale».

COSA GUARDA IN TV – «Calcio straniero, tanto. E in Italia, prediligo per minutaggio televisivo il Napoli e l’Atalanta alle altre. Con Gasperini ti diverti, gioca correndo in avanti. Poi, mi stuzzica Motta: essere stato un gran bel giocatore magari lo aiuta, ma sa come intervenire sulla Juve, cosa intende offrire e pure come parlare».