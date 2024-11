Biasin non ha dubbi: «Lukaku? Si va verso l’indifferenza, per Conte l’accoglienza invece sarà molto…»

Fabrizio Biasin ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’accoglienza che San Siro riserverà ai due ex Inter: Lukaku e Conte…

Si avvicina il big match di campionato in programma a San Siro domenica sera va infatti in scena la sfida tra Inter e Napoli, scontro importante in chiave vetta del campionato. Biasin ai microfoni di Radio Marte si è espresso non solo in merito al big match ma anche in merito all’accoglienza che San Siro riserverà a due ex della partita, Romelu Lukaku e Antonio Conte. Le parole:

COMMENTO – «La sensazione, che è quasi una certezza è che per Lukaku non ci saranno applausi, anzi: abbiamo visto cosa è successo l’anno scorso con Inter-Roma e potrebbe esserci un replay di quell’accoglienza… Secondo me, però, si va più verso l’indifferenza. L’accoglienza sarà più delicata per Antonio Conte, questo sì: è l’allenatore che ha riportato lo Scudetto all’Inter dopo anni e l’ambiente sembra aver assorbito la delusione del suo addio».