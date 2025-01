Biglietti Atalanta Bologna, informazioni e prezzi sui ticket dei Quarti di Finale di Coppa Italia

BIGLIETTI ATALANTA BOLOGNA, ecco tutte le informazioni per quanto concerne i prezzi dei Quarti di Finale di COPPA ITALIA

Tramite il sito ufficiale, l’Atalanta ha inserito tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti per la sfida di Coppa Italia contro il Bologna.

IL COMUNICATO

Secondo incontro del mese di febbraio per i nerazzurri che, solo tre giorni dopo la sfida di campionato col Torino, affronteranno il Bologna al Gewiss Stadium in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa, dopo aver superato il Cesena per 6-1 nel turno precedente.

La vendita dei tagliandi inizierà con la PRELAZIONE ABBONATI che, dalle 10:00 di martedì 21 gennaio alle 23:00 di giovedì 23 gennaio, potranno acquistare il tagliando nel settore, fila e posto del proprio abbonamento al campionato 2024/25 ad una tariffa agevolata.

Dalle 10 di venerdì 24 gennaio inizierà la VENDITA LIBERA. I biglietti saranno acquistabili, salvo esaurimento, sino al fischio d’inizio della partita, in programma martedì 4 febbraio alle 21.

In occasione della partita con il Bologna sarà attiva anche la promozione a TARIFFA SPECIALE DEDICATA riservata agli UNDER 14.

SETTORI E PREZZI

I tagliandi saranno acquistabili online, nei punti vendita Vivaticket abilitati su territorio nazionale e nel Ticketing Point di viale Giulio Cesare, nei giorni e orari di apertura.

Di seguito i settori del Gewiss Stadium ed i relativi prezzi, ai quali vanno sommate le commissioni di servizio Vivaticket.

PRELAZIONI ABBONATI VENDITA LIBERA SETTORI INTERO U16 INTERO U16 Curva Nord Pisani € 14 € 8 € 18 € 10 Curva Sud Morosini € 14 € 8 € 18 € 10 Parterre Rinascimento € 14 € 8 € 18 € 10 Tribuna Rinascimento € 20 € 10 € 30 € 10 Tribuna Ovest € 20 € 10 € 30 € 10 Tribuna Onore € 30 € 10 € 40 € 10

FASI DI VENDITA

FASE 1 – PRELAZIONE ABBONATI SERIE A 2024/25: dalle 10 di martedì 21 gennaio alle 23 di giovedì 23.

Questa fase è riservata agli abbonati alla Serie A 2024/25 (sia abbonamenti digitali che abbonamenti “tradizionali” svincolati da Dea Card), i quali potranno acquistare il tagliando nel settore, fila e posto del proprio abbonamento al campionato 2024/25 ad una tariffa agevolata.

Ogni acquirente potrà acquistare fino a quattro biglietti, ognuno intestato a un diverso abbonato.

Per poter esercitare la prelazione online, bisognerà inserire il codice di prelazione, ovvero:

Per gli ABBONATI SERIE A 2024/25 con Dea Card:

Il NUMERO DELLA DEA CARD attualmente in possesso dell’abbonato (saranno valide per l’acquisto e per il successivo accesso allo stadio anche le Dea Card scadute);

Per gli ABBONATI SERIE A 2024/25 con Abbonamento Tradizionale (svincolato dalla fidelity card – ex “voucher”):

il CODICE DI PRELAZIONE (situato sul retro dell’abbonamento, dopo la dicitura “Abb:”) preceduto da cinque “0” (00000)

IMPORTANTE: digitare cinque “0” ed aggiungere poi senza spazi le 7 cifre del codice prelazione.

FASE 2 – VENDITA LIBERA: dalle 10 del 24 gennaio e fino al fischio d’inizio della partita salvo esaurimento biglietti.

I residenti nella provincia di Bologna potranno acquistare biglietti esclusivamente nel settore ospiti.