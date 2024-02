Biglietti Atalanta, le informazioni sui ticket Ottavi d'Europa League

I biglietti per gli ottavi d’Europa League dell’Atalanta. Ecco tutte le informazioni per quanto concerne i prezzi al Gewiss Stadium

Tramite il sito ufficiale, l’Atalanta ha inserito tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti per la sfida di ritorno che si svolgerà il 14 marzo a Bergamo. Ecco tutti i dettagli.

PRELAZIONE ABBONATI (PACCHETTO STAGE GROUP)

I ticket verranno venduti il 22 febbraio alle 10:00 tramite il sito Vivaticket con i seguenti prezzi:

Curva Pisani: 25 €

R. Scoperta 49 €

R. Coperta 60 €

Tribuna Centrale 80 €

Tribuna Nerazzurra 90 €

Tribuna Vip con hospitality ‘Vip Lounge’: 200 €

Pitch View: 80 €

VENDITA LIBERA

I ticket verranno venduti il 28 febbraio alle 10:00 tramite il sito Vivaticket con i seguenti prezzi:

Curva Pisani: 30 €

R. Scoperta 65 €

R. Coperta 80 €

Tribuna Centrale 105 €

Tribuna Nerazzurra 110 €

Tribuna Vip con hospitality ‘Vip Lounge’: 250 €

Pitch View: 105 €

Il biglietto a Tariffa Ridotto sarà acquistabile da:

– Under 18

– Over 65

– Donna

– Invalidi oltre 75% (valida per i soli abbonati al Group Stage UEL 2023-2024 a Tariffa Ridotto invalidi)