Fiorentina, Biraghi: «Momento più emozionante? Ve lo racconto»

Il capitano viola, Cristiano Biraghi, si concede ai microfoni di Radio Bruno: ecco tutte le sue dichiarazioni

«Il rigore col Cagliari e il coro della Curva Fiesole rappresentano il momento più emozionante da quando sono a Firenze»: parola del difensore della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ai microfoni di Radio Bruno.

LE DICHIARAZIONI – Il capitano viola spiega anche il suo rapporto con la gente del Franchi: «I tifosi hanno valutato il mio gesto come qualcosa di importante – spiega il classe 1992 – e l’ho fatto perché era giusto che mi caricassi di quella responsabilità: non è stata una scelta così complicato, avessi sbagliato quel penalty non avrei avuto problemi a ricevere delle critiche». Biraghi parla anche del patron della Fiorentina: «Col presidente ci siamo sentiti dopo la doppietta, mi ha fatto i complimenti perché non era facile reagire mentalmente come abbiamo fatto a Napoli e col Genoa». Infine, sulla fascia di capitano: «Sono sempre stato a disposizione» ammette il terzino sinistro.