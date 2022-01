Bologna, tutto fatto per Aebischer: Cagliari beffato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Bologna sembrerebbe aver concluso per il giocatore dello Young Boys Aebischer: mancherebbe solo la firma. Le ultimeù

Il Bologna ha chiuso per l’arrivo di Aebischer beffando di fatto il Cagliari. Il giocatore dello Young Boys era vicino al suo approdo in Sardegna e, invece, ha optato per gli emiliani.

In giornata attesa per le firme sul contratto per un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. A riferirlo il Corriere dello Sport.