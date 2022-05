Bologna: Arnautovic ai saluti? Tre big della Serie A sull’austriaco

Dopo appena un anno Arnautovic potrebbe essere ai saluti con il Bologna: sull’attaccante austriaco ci sono tre club di Serie A

Marko Arnautovic potrebbe avere le valigie pronte verso una nuova destinazione. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, in questi giorni ci sarà un summit tra il presidente Saputo e il nuovo DS Sartori.

Tra gli argomenti che i due toccheranno c’è anche la permanenza dell’attaccante austriaco, arrivato in estate e che in Italia ha molti estimatori. Il Napoli vede in lui una valida riserva a Osimhen, in un’estate in cui può perdere sia Petagna che Mertens. Il Milan può integrarlo nelle rotazioni tra Giroud e Ibrahimovic, l’Inter lo valuta spalla credibile per Lautaro in alternanza con Dzeko.