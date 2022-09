Bologna, Arnautovic: «Preferisco non fare gol ma vincere»

Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, ha parlato dopo il 2-2 contro lo Spezia, in cui ha fatto due gol: le dichiarazioni

Marko Arnautovic ha parlato a Dazn dopo Spezia-Bologna.

LE PAROLE – «E’ normale che io sia scontento, perché nella mia vita è importante vincere. Abbiamo pareggiato ancora e dobbiamo cambiare. Non so cosa non vada, ma l’importante sono i tre punti. Sono più felice quando non faccio gol ma vinciamo. Mihajlovic? Mi ha detto che con la Salernitana ho giocato male e io gli ho risposto che oggi avrebbe visto».