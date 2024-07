Bologna, l’Arsenal prepara l’ASSALTO a Calafiori: 50 milioni di euro sul piatto. Ecco i sostituti

Il Bologna ha fatto partire un’asta tutta inglese per Riccardo Calafiori. L’Arsenal appare in vantaggio sul Chelsea

Tutti pazzi per Riccardo Calafiori. Il difensore del Bologna ha stregato la Premier League, in particolare l’Arsenal di Arteta che sarebbe pronto a sborsare 50 milioni di euro per rinforzare la difesa.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Bologna aveva rifiutato la proposta del Tottenham a gennaio mentre in estate, oltre ai Gunners attualmente favoriti, si sarebbero aggiunte anche squadre del calibro di Chelsea, PSG e Real Madrid.

I felsinei dovranno guardarsi attorno per cercare un sostituto: da Pongracic del Lecce a Bijol dell’Udinese, passando per Balerdi in uscita dal Marsiglia.