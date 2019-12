Bologna-Atalanta streaming e probabili formazioni: dove vederla

Bologna-Atalanta, streaming e probabili formazioni: gli emiliani ospitano la Dea al Dall’Ara per la 16ª giornata di Serie A

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ospita in casa l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, reduce dalla storica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, nella 16ª giornata del campionato di Serie A. I felsinei si trovano al 12° posto in classifica assieme alla Fiorentina con 18 punti, i bergamaschi sono sesti in graduatoria con 28. Bologna-Atalanta: la partita si giocherà domenica 15 dicembre 2019 alle ore 15.00 nello scenario dello Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

Bologna-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Bologna-Atalanta sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La telecronaca di Bologna-Atalanta su DAZN sarà affidata a Stefano Borghi, con Roberto Cravero al commento tecnico.

Bologna-Atalanta, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Domenica 15 dicembre 2019

Fischio d’inizio: ore 15.00

Stadio: Stadio Renato Dall’Ara (Bologna)

Dove vederla in streaming: Segui live Bologna-Atalanta solo su DAZN

Arbitro: Davide Massa di Imperia



Probabili formazioni

BOLOGNA – Mihajlovic si affiderà a Palacio come riferimento offensivo. Alle sue spalle nuovo forfait per Soriano, che non ha ancora recuperato dal suo problema fisico. Spazio dunque a Dzemaili, con Orsolini, che tornerà titolare facendo scivolare in panchina Skov Olsen, e Sansone. In mediana rientrerà Medel, che scalzerà Schouten e farà coppia con Poli. Dietro possibile conferma per Denswil a sinistra vista la doppia indisponibilità su quella corsia di Krejci e Dijks, entrambi infortunati, mentre a destra agirà Tomiyasu e Bani e Danilo comporranno la coppia centrale.

ATALANTA – Doppio forfait in attacco per Gasperini, che anche per la sfida del Dall’Ara dovrà fare a meno di Duvan Zapata e Ilicic. Costretti dunque agli straordinari il ‘Papu’ Gomez e Muriel, che partiranno nuovamente da titolari in attacco nel 3-4-1-2 dei bergamaschi. In mediana si rivedrà in regia De Roon accanto a Freuler, con Hateboer e Gosens favoriti su Castagne sulle due fasce. In difesa, davanti al portiere Gollini, Toloi guiderà la difesa a tre con Palomino e Djimsiti.



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo Lar., Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskiy; A. Gomez, Muriel. All. Gasperini

