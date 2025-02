Calabria si presenta al Bologna: «Ho scelto di venire qui! Milan? Voglia di rivincita e sulla lite con Conceicao...»

Davide Calabria, nuovo terzino del Bologna, si è voluto presentare così in conferenza stampa dopo il trasferimento dal Milan

SCELTA DI VENIRE A BOLOGNA – «È stata una scelta maturata con il passare dei giorni, è stata la cosa più giusta per tutti. Abbiamo affrontato la cosa in maniera matura ed è sembrata la più logica per tutti. C’è stata un po’ di tristezza nell’addio, ma so anche quanto ho dato per quella maglia, ma ho scelto questa piazza come nuova avventura perchè credo ci sia del potenziale, il direttore mi ha fatto una buona impressione al telefono e anche vivendo qui ho trovato un ambiente piacevole, squadra ambiziosa che lavora tanto. Penso possa aiutarmi a fare una buona stagione da qui al termine e penso che io posso aiutare questa squadra a crescere, fin dal primo momento che sono arrivato sono stato subito contento e questo è molto importante per me»

POBEGA E SAELEMEKERS – «Tommi e Alex li ho sentiti, anche per trovare casa (ride ndr). Ma basta vedere come ha lavorato bene il Bologna negli ultimi anni, è stata questa la cosa principale per capire che era la scelta più adatta per me. Entro alla mia maniera, non sono arrogante, c’è rispetto reciproco, ambiente felice, è una cosa super bella, mi hanno accolto alla grandissima… ma tutti, dai giocatori allo staff. Importante per i giocatori nuovi sentirsi parte del gruppo»

CONCEICAO LITE – «Non vorrei tornarci su quello che è successo. Il 14 è un numero che usavo fin da bambino»

RIVINCITA – «Questa scommessa può far capire la mia ambizione, senza firmare contratti a lungo termine, voglio giocarmi le mie carte in campo, qui sono tranquillo. Giochiamo a calcio, è una questione di ambizione, di voler far bene, non ho fretta di parlare di cose a livello economico, sono sempre sceso in campo, questa è un’altra prova che il fattore economico è l’ultimo dei problemi, voglio tornare a giocare come ho sempre fatto. Negli ultimi mesi ci sono state cose che hanno creato difficoltà e situazioni spiacevoli. Oggi sono contento di stare qui non mi sono tolto un peso, sono in un ambiente che cercavo, sano, che ha voglia di fare, di lavorare nei migliori dei modi, con grande energia positiva che magari negli ultimi tempi è mancata».