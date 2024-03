Bologna Calafiori: «I miei ex compagni alla Roma stanno gufando»

Le parole di Riccardo Calafiori, difensore del Bologna e della nazionale Under 21: «Motta e Nunziata, ecco le differenze tra i due»

Il difensore del Bologna Riccardo Calafiori ha parlato al Corriere dello Sport dal ritiro della nazionale Under 21, che scenderà in campo nella sosta per gli impegni con Lettonia e Turchia per le qualificazioni all’Europeo. Di seguito le sue parole.

CHAMPIONS LEAGUE – «Possiamo arrivarci? Non lo so, guardiamo partita per partita. Ma non è un caso se siamo lì, siamo a marzo, cerchiamo di continuare così fino all’ultimo e realizzare questo sogno»

EX COMPAGNI ALLA ROMA – «Mi scrivono spesso, me la stanno a tira’ (ride ndr.), sono contentissimo e ho fi ducia in noi, in questo Bologna: speriamo di continuare così».

COSA PORTA IN NAZIONALE DAL BOLOGNA – «L’unione che abbiamo dentro e fuori dal campo, siamo giovani con qualche elemento esperto. Siamo uniti in campo, spesso usciamo insieme. È sicuramente uno dei gruppi migliori. Questo mi porto».

RUOLO INVENTATO DA MOTTA – «A Basilea facevo il terzo della difesa, con il Bologna l’ho fatto per poche partite. Quello che ho imparato da Motta non l’avevo mai fatto prima, devo essere sincero. Abbiamo però tutti la stessa idea e in campo funziona bene».

BOLOGNA VALORIZZA I GIOVANI – «Se un ragazzo giovane non ha continuità non può crescere, non può dimostrare il suo valore. Questo è tutto. E quando una squadra va così, come sta andando il Bologna, il valore si alza».

DIFFERENZE TRA MOTTA E NUNZIATA – «Nunziata ha fatto una battuta: “Oh, mi raccomando: non siamo al Bologna…”. È ovvio che lì, nel club, ci sono tutti i meccanismi che funzionano da inizio stagione e questo mi permette di andare dentro al campo, di alzarmi spesso. Qui dovrò cercare di essere il più attento possibile, e capire che sono in un altro tipo di situazione. Siamo molto preparati secondo me. Spero di fare bene in tutte e due le partite»