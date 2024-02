Bologna, i convocati per la Lazio: due assenze pesanti per Motta

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di Serie A contro la Lazio

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di Serie A contro la Lazio. Due le assenze: Freuler per squalifica e Soumaoro per infortunio. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Salemaekers, Zirkzee.

