Bologna-Empoli highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 34ª giornata della Serie A 2018/2019

Bologna-Empoli highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 34° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Dall’Ara’ di Bologna, i rossoblù di Sinisa Mihajlovic sfidano gli azzurri guidati da Aurelio Andreazzoli in uno scontro salvezza quasi decisivo. Felsinei quintultimi con 34 punti e reduci dalla vittoria interna sulla Sampdoria; toscani terzultimi (29) e provenienti dalla sconfitta casalinga contro la SPAL. Nella gara d’andata, vittoria azzurra al ‘Castellani’ per 2-1. Adesso è di nuovo Bologna contro Empoli: in palio, tre punti fondamentali per la permanenza in Serie A di entrambe le squadre. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

BOLOGNA-EMPOLI 0-1 – Al 17′ del primo tempo, Marko Pajac trasforma un passaggio a tagliare la difesa con un tiro dal limite. La palla si insacca verso il palo sinistro, inutile il tuffo del portiere!

BOLOGNA-EMPOLI 1-1 – Al 7′ del secondo tempo, Roberto Soriano salta per prendere il cross e di testa segna di precisione nell’angolino basso di sinistra!

BOLOGNA-EMPOLI 2-1 – A 7′ dalla fine del match, Riccardo Orsolini riceve un passaggio e senza esitare spara una botta imparabile che si infila all’incrocio di destra!

BOLOGNA-EMPOLI 3-1 – Dopo un bel passaggio Nicola Sansone scarica in rete all’angolino basso di sinistra! L’ex Sassuolo chiude così il match.

الدوري الإيطالي : بولونيا 3 × 1 إمبولي .. نيكولا سانسوني .. pic.twitter.com/m7ocBGSvyP — متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) April 27, 2019

الدوري الإيطالي : بولونيا 2 × 1 إمبولي .. ريكاردو أورسوليني .. pic.twitter.com/nZ2dlvg2jc — متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) April 27, 2019

الدوري الإيطالي : بولونيا 1 × 1 إمبولي .. روبرتو سوريانو .. pic.twitter.com/jaRuR3HAEL — متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) April 27, 2019