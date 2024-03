Bologna Inter, Calhanoglu o Asllani? La scelta di Simone Inzaghi

Calhanoglu o Asllani in Bologna-Inter? La scelta di Inzaghi tiene contro anche della gara contro l’Atletico Madrid

Bologna-Inter è una partita durissima per la capolista. Ancora di più tenendo conto che si scenderà in campo con ben più di un pensiero rivolto a Madrid, dove mercoledì l’Atletico ospiterà i nerazzurri. A tal proposito, quali sono i dubbi di formazione per Inzaghi? In primis il tecnico deve risolvere il tema del regista.

Secondo La Gazzetta dello Sport Asllani verrà confermato titolare, ancor più dopo il gol nell’ultima gara di campionato. Ma Calhanoglu ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Pertanto ci sarà una staffetta nell’intervallo, un’eccezione rispetto alle abitudini che inducono il mister a effettuare le sostituzioni attorno allo scoccare dell’ora di gioco.