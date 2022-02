Bologna Inter, i nerazzurri studiano il nuovo ricorso

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Inter potrebbe adesso ricorrere al Collegio di garanzia del Coni per il match del Dall’Ara contro il Bologna: la situazione

L’Inter potrebbe comunque non fermarsi alla decisione della Corte sportiva d’appello, che non ha accolto il ricorso dei nerazzurri sulla vittoria a tavolino per 3-0 dopo la mancata disputa lo scorso 6 gennaio del match contro il Bologna.

Secondo Gazzetta.it, l’Inter non ha comunque intenzione di fermarsi e farà ricorso al Collegio di garanzia del Coni.