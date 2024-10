Bologna, Italiano: «Mancano i gol, ma chiedo FIDUCIA. Superiorità numerica? Se lo avessi saputo PRIMA…»

Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, dopo la sfida del campionato di Serie A contro il Parma. Tutti i dettagli in merito

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-0 nel derby tra Bologna e Parma.

COSA E’ MANCATO – «E’ mancato il guizzo vincente e dispiace. Nel primo tempo avremmo dovuto essere più veloci e cercare di metterli in difficoltà, mentre la superiorità numerica avremmo dovuto sfruttarla meglio. Però c’è da dire che non subiamo gol e nonostante le sei rotazioni abbiamo mantenuto la nostra identità. Peccato per le occasioni che abbiamo avuto, dobbiamo crescere di più sotto questo aspetto sia con gli esterni che con i centrocampisti. Mi dispiace ma lavoreremo per migliorarci».

I CAMBI – «Ho cercato di dare più peso all’attacco. Il Parma ha tolto dalla testa dei ragazzi due o tre occasioni, ma al di là di questo dobbiamo crescere in precisione, cattiveria e concretezza. Quella di oggi è una partita da vincere. E’ un peccato aver fatto così pochi gol in casa fino a questo momento: è lì che dobbiamo battere».

SOLO UNA VITTORIA – «Non avere fiducia ora mi sembra esagerato. Noi dobbiamo imparare solamente a fare gol, e a sfruttare le palle inattive. Mi dispiace se la gente è delusa, lo siamo anche noi. Oggi pensavo di portarla a casa vista la superiorità numerica. Vedo nei ragazzi uno spirito importante e tanta applicazione, ma abbiamo ancora qualche lacuna da colmare».

SUPERIORITA’ NUMERICA – «Se avessimo saputo prima della superiorità, forse i cambi sarebbero stati diversi. Abbiamo fatto scelte diverse anche perché i ragazzi erano stanchi. Non c’è stato quindi spazio per Dallinga che tra l’altro è tornato da Liverpool con una caviglia malconcia. L’idea era quella di sfruttare gli inserimenti di Fabbian e Urbanski… la verità è che dobbiamo essere più incisivi lì davanti. Su Orsolini non c’è nulla di particolare, è stanco come tutti e entra nelle rotazioni come gli altri. Tutti aspettiamo i suoi gol, così come quelli di Ndoye».

SEGNA SOLO CASTRO – «Soprattutto in casa stiamo riuscendo a creare tanto: dobbiamo semplicemente riuscire a finalizzare. Abbiamo fatto una rifinitura centrata unicamente sul lavoro nella metà campo offensiva e continueremo a farlo».

ILING E KARLSSON – «Iling è entrato bene anche se in alcune situazioni deve avere più pazienza. Karlsson? Le possibilità vanno date a tutti e con la sua qualità poteva darci qualcosa. Il suo tiro deviato non è entrato di poco. Sarei preoccupato se la squadra non creasse, invece qui c’è solo da mettere a posto precisione e concretezza».