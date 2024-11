Pagelle Bologna Lecce, Top e Flop del match Serie A 2024 2025

I voti, i top e flop ai protagonisti del match valido per l’11ª giornata del campionato di Serie A: pagelle Bologna Lecce

Del Bologna non si può non citare Riccardo Orsolini: a mani basse il migliore in campo all’insegna della leadership che riporta i rossoblu alla prima vittoria interna della stagione. Menzione d’onore per un grande Ferguson che ritorna in campo dopo l’infortunio: neanche il tempo di raccogliere gli applausi che subito serve Riccardo per il goal vittoria.

A fregare il Lecce è stata una disattenzione di Gallo: giocatore dove dipende molto il Lecce per evitare spazi (manca lui, crolla tutto il castello di carta). Un Lecce che prova a difendersi perché davanti si produce quasi poco: Kristovic il peggiore e simbolo di una squadra sempre più in caduta libera.