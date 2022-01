Bologna Napoli, riecco Osimhen: in campo dopo quasi due mesi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Victor Osimhen torna in campo in Bologna-Napoli. Il nigeriano rientra dopo uno stop di quasi due mesi

Solo notizie positive per il Napoli, che in quel di Bologna sta vincendo per 2-0 sui padroni di casa rossoblù. A far sorridere, però, è la notizia arrivata al 71′ minuto di gioco.

Dopo 53 giorni di assenza, infatti, Victor Osimhen è tornato in campo. Il nigeriano, infortunatosi nel match perso in casa dell’Inter, è entrato in sostituzione di Dries Mertens.