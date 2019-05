Bologna, Orsolini ha portato fantasia e imprevedibilità

Riccardo Orsolini è una delle principali fonti offensive del Bologna. L’ex Atalanta si è esaltato sotto la guida di Sinisa Mihajlovic.

In profonda involuzione ad autunno, tra i leader della risalita del Bologna. Quella di Orsolini è stata la prima stagione di livello nel calcio dei grandi. L’ex Ascolti è stato aiutato dal contesto tattico creato da Mihajlovic, una squadra molto offensiva con parecchio estro nelle varie zone del campo.

Orsolini, che dà ampiezza a destra nel 3142 con cui si schiera il Bologna palla al piede, è prima sia per gol che per assist (8 e 5). E’ inoltre il secondo giocatore per dribbling riusciti