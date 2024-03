Bologna Salernitana: c’è ancora un giocatore che deve sbloccarsi

Bologna Salernitana, Karlsson non si è ancora sbloccato in Serie A ed è stato fuori per infortunio diverse gare

Nel magnifico Bologna di Thiago Motta c’è ancora un giocatore che deve sbloccarsi: è Jaspar Karlsson, 25 anni, finora solo 7 presenze e nessuna rete. La gara casalinga con una Salernitana votata alla retrocessione potrebbe essere l’occasione giusta.

Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport lo svedese all’Az Alkmaar, in Olanda, «aveva impressionato per qualità, ma anche per i tanti gol». L’allenatore si augura che sia arrivato il suo momento e che possa mostrare sul campo le ragioni che lo hanno portato in Italia. Staremo a vedere se verrà lanciato come titolare o se entrerà a gara in corso.